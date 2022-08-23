Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

«С одним яичком удобнее»: футболист сделал шокирующее заявление после удаления опухоли

Газета.Ru

26-летний футболист Тимо Баумгартль, который принадлежит нидерландскому ПСВ, но на правах аренды выступает за берлинский «Унион», рассказал о своем отношении к удалению яичка.

«С одним яичком удобнее»: футболист сделал шокирующее заявление после удаления опухоли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игрок перенес операцию в мае 2022 года, затем прошел период восстановления и 23 августа провел первую полноценную тренировку с командой после хирургического вмешательства.

«На самом деле всем вокруг все равно, одно у тебя яичко или два. В некоторых случаях с одним даже удобнее — например, когда ездишь на велосипеде», — цитирует Баумгартля немецкое издание DW Sports.

Ранее агент Дзюбы раскрыл, что футболист эмоционально отреагировал на поражение в дебютном матче в Турции.

Футбол,Тимо Баумгартль,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители