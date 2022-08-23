«С одним яичком удобнее»: футболист сделал шокирующее заявление после удаления опухоли

26-летний футболист Тимо Баумгартль, который принадлежит нидерландскому ПСВ, но на правах аренды выступает за берлинский «Унион», рассказал о своем отношении к удалению яичка.
Игрок перенес операцию в мае 2022 года, затем прошел период восстановления и 23 августа провел первую полноценную тренировку с командой после хирургического вмешательства.
«На самом деле всем вокруг все равно, одно у тебя яичко или два. В некоторых случаях с одним даже удобнее — например, когда ездишь на велосипеде», — цитирует Баумгартля немецкое издание DW Sports.
Ранее агент Дзюбы раскрыл, что футболист эмоционально отреагировал на поражение в дебютном матче в Турции.