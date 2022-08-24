Стала известна реакция Дзюбы на дебют в турецком клубе

Леонид Гольдман, агент нападающего турецкого «Адана Демирспор» Артема Дзюбы рассказал о реакции футболиста на дебют в команде. Об этом стало известно Sport24.

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Гольдман рассказал, что общался с 33-летним форвардом после матча с «Фенербахче». «Он рад, что дебютировал в чемпионате Турции. Конечно, расстроен, что проиграли. Будет работать дальше», — заявил он.

Дзюба впервые вышел в составе «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» 22 августа. Форвард отличился на 66-й минуте, однако это не спасло команду от поражения со счетом 2:4. Россиянина признали лучшим игроком встречи.