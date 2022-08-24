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1 час назад

Стал известен желаемый Роналду клуб для перехода

Lenta.ruиещё 2

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел перейти в «Боруссию Дортмунд». Об этом стало известно Get German Football News со ссылкой на Bild.

Стал известен желаемый Роналду клуб для перехода
Фото: ReutersReuters

По информации источника, футболист хотел сохранить поступления от спонсорских контрактов, которые полагаются ему за выступления в Лиге чемпионов. Немецкий клуб, попавший на турнир, обеспечил бы их ему. Также Роналду заинтересован в победе в Бундеслиге, так как не играл в чемпионате этой страны.

18 августа сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным претендентом на Роналду. Клуб из Дортмунда был готов на полноценный трансфер или аренду форварда.

С начала лета СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед». Игроку приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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