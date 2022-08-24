Стал известен желаемый Роналду клуб для перехода

По информации источника, футболист хотел сохранить поступления от спонсорских контрактов, которые полагаются ему за выступления в Лиге чемпионов. Немецкий клуб, попавший на турнир, обеспечил бы их ему. Также Роналду заинтересован в победе в Бундеслиге, так как не играл в чемпионате этой страны.