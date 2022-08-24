Чемпион РПЛ заработает почти в пять раз больше, чем в прошлом сезоне

В сезоне-2022/2023 чемпион Российской Премьер-Лиги заработает 815,4 млн рублей, что на 362,4% больше, чем было в прошлом сезоне, следует из данных источников, с которыми удалось ознакомиться «Чемпионату». Команде, которая займёт второе место, достанется 782,12 млн рублей, третье – 748,86 млн.