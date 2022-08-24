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1 час назад

Агент Дзюбы: «Лежу на пляже, звонок: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить в «Тоттенхэм» Дзюбу»

Sports.ru

Агент Артема Дзюбы рассказал, как в свое время сорвался переход нападающего в «Тоттенхэм».

"Моуринью хочет купить в «Тоттенхэм» Дзюбу"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу».

Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с «Зенитом».

Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: «Ну, где Дзюба и где «Тоттенхэм», вы бы еще про «Реал» сочинили». Ну и как на такое реагировать?» – сказал Леонид Гольдман.

Футбол,Леонид Гольдман,Василий Уткин,Реал,
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