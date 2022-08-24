«Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, "Фенер" дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах», — заявил он.