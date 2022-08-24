Кокорину дали совет на будущее

Тренер Андрей Канчельскис посоветовал нападающему Александру Кокорину перейти в другой футбольный клуб. По его мнению, оптимальным для россиянина будет ФК «Адана Демирспор». Об этом пишет Sport24.

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Отмечается, что Канчельскис играл в сборных СССР, СНГ и РФ. На высшем уровне выступал с 1988 по 2006 год. Является одним из наиболее успешных российских футболистов.

Тренер пояснил, что Кокорина в настоящее время фактически выгоняют из клуба. Ему не следует «идти против течения. Играть не дадут, а денег он и так уже заработал прилично».

Соответственно, ему необходимо разорвать контракт с ФК «Фиорентина» и перейти в тот клуб, в котором уже успешно играет Дзюба.