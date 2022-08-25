Тарханов оценил слухи о покупке "Торпедо" китайским банком

Бывший главный тренер московского "Торпедо" Александр Тарханов не верит в новость черно-белых китайским банком. "Китайцы могут хотеть приобрести клуб, но его могут и не продать.
"К тому же, "Торпедо" само строит стадион, поэтому, мне кажется, этот какой-то фейк пустили. Не думаю, что это серьезно. Всему верить нельзя. Думаю, что китайцы в данный моменты очень мало знают о "Торпедо", поскольку клуб давно не был в Российской премьер-лиге (РПЛ), а за Футбольной национальной лигой (ФНЛ) вряд ли кто-то пристально следит. Хотя, может быть, у какого-то китайского банка есть интерес сделать бизнес в России. Поэтому все может быть. Но, честно говоря, я мало в это верю", — цитирует Тарханова Rusfootball.info.
Напомним, юрист Александр Добровинский рассказал, что один из банков Китая заинтересован в покупке московского футбольного клуба.
"Cейчаc появилоcь очень много китайcких товаров, а рекламы нет. Некий китайcкий банк заинтереcован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него "давить" рекламу. Еще на прошлой неделе ходили слухи, что это один из серьезных столичных клубов. Возможно, это будет "Спартак". Если крупный или средний китайский банк сделает такое предложение "Лукойлу", то компания согласится", — сказал он.
Позднее в СМИ появилась информация, что китайцы проявляют интерес к столичному "Торпедо".
Ранее российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что банк из Китая может приобрести "Торпедо".