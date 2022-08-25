Тарханов оценил слухи о покупке "Торпедо" китайским банком

"К тому же, "Торпедо" само строит стадион, поэтому, мне кажется, этот какой-то фейк пустили. Не думаю, что это серьезно. Всему верить нельзя. Думаю, что китайцы в данный моменты очень мало знают о "Торпедо", поскольку клуб давно не был в Российской премьер-лиге (РПЛ), а за Футбольной национальной лигой (ФНЛ) вряд ли кто-то пристально следит. Хотя, может быть, у какого-то китайского банка есть интерес сделать бизнес в России. Поэтому все может быть. Но, честно говоря, я мало в это верю", — цитирует Тарханова Rusfootball.info.