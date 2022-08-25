В "Рубине" назвали чудом продажу хавбека Хакшабановича

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал чудом то, что казанскому клубу в нынешних реалиях удалось продать черногорского полузащитника Сеада Хакшабановича в шотландский «Селтик».
О переходе 23-летнего хавбека официально объявили 25 августа.
«На продаже Хакшабановича в «Cелтик» нам удалоcь отбить значительные cредcтва, что в нынешних реалиях можно назвать чудом. То, что в таких уcловиях cмогли получить живые деньги, — большой уcпех.
Transfermarkt оценивает переход в 2,5 миллиона евро? Сумму комментировать не буду. Безусловно, когда мы его брали, рассчитывали на куда более выгодную перепродажу. Конечно, уход такого футболиста – потеря для «Рубина», — приводит слова Яровинского РИА «Новости».
Хакшабанович перешел в «Рубин» летом 2021 года. За клуб из столицы Татарстана черногорец провел 23 матча, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. Вторую часть прошлого сезона он отыграл в шведском «Юргордене» на правах аренды.
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