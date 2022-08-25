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57 минут назад

Спортдиректор "Рубина" Яровинский назвал чудом продажу хавбека Хакшабановича в "Селтик"

Газета.Ruиещё 1

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал чудом то, что казанскому клубу в нынешних реалиях удалось продать черногорского полузащитника Сеада Хакшабановича в шотландский «Селтик».

В "Рубине" назвали чудом продажу хавбека Хакшабановича
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О переходе 23-летнего хавбека официально объявили 25 августа.

«На продаже Хакшабановича в «Cелтик» нам удалоcь отбить значительные cредcтва, что в нынешних реалиях можно назвать чудом. То, что в таких уcловиях cмогли получить живые деньги, — большой уcпех.

Transfermarkt оценивает переход в 2,5 миллиона евро? Сумму комментировать не буду. Безусловно, когда мы его брали, рассчитывали на куда более выгодную перепродажу. Конечно, уход такого футболиста – потеря для «Рубина», — приводит слова Яровинского РИА «Новости».

Хакшабанович перешел в «Рубин» летом 2021 года. За клуб из столицы Татарстана черногорец провел 23 матча, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. Вторую часть прошлого сезона он отыграл в шведском «Юргордене» на правах аренды.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года. До этого срок был до 30 июня 2022 года.

Ранее защитник «Родины», ранее выступавший за московское «Динамо», Владимир Рыков отказался называть предателями уехавших из Российской премьер-лиги (РПЛ) легионеров.

Футбол,Владимир Рыков,Олег Яровинский,Динамо,
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