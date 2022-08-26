«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился стартовый матч 7-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Химки». Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

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Ещё в первом тайме «Сочи» забил три мяча. На 15-й минуте с пенальти счёт открыл Кристиан Нобоа, а в компенсированное время он же забил с 11-метровой отметки вновь. Ещё до перерыва Георгий Мелкадзе довёл счёт до крупного.

На 58-й минуте «Химки» отыграли один мяч благодаря автоголу Артёма Мещанинова. А на 85-й минуте точку в матче поставил Владислав Сарвели.