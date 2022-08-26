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59 минут назад

Дубль Нобоа помог «Сочи» разгромить «Химки»

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В Сочи на стадионе «Фишт» завершился стартовый матч 7-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Химки». Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ещё в первом тайме «Сочи» забил три мяча. На 15-й минуте с пенальти счёт открыл Кристиан Нобоа, а в компенсированное время он же забил с 11-метровой отметки вновь. Ещё до перерыва Георгий Мелкадзе довёл счёт до крупного.

На 58-й минуте «Химки» отыграли один мяч благодаря автоголу Артёма Мещанинова. А на 85-й минуте точку в матче поставил Владислав Сарвели.

«Сочи» набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед. «Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков. После увольнения Сергея Юрана команда не набрала ни одного очка в трёх матчах.

Футбол,Владислав Сарвели,Сергей Юран,Артем Мещанинов,Георгий Мелкадзе,Кристиан Нобоа,
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