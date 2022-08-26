«Посещаемость пугающая» - президент РПЛ о матчах с Fan ID

«На протяжении четырёх лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты. Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.



Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да, посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион – вот главная проблема. Задача лиги и лично моя – вернуть болельщиков.



Прежде всего надо понять, почему люди не идут на стадион. Думаю, есть несколько групп болельщиков и несколько причин. Возьмите Ростов-на-Дону, где иной раз собиралось по 35 тысяч, а теперь лишь пять тысяч зрителей ходит. Любой закон сложно инсталлировать, но если спросить всех: «Это то, чего мы хотели?» То ответ, явно «нет», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.