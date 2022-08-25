Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

Бензема стал лучшим игроком года по версии УЕФА

Елена Прошина

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком сезона 2021/2022 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает ТАСС.

Бензема стал лучшим игроком года по версии УЕФА
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, в сезоне 2021/2022 Бензема забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Всего он принял участие в 46 встречах. Также в составе «Реала» 34-летний француз стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Всего в составе «Реала» с 2009 года Бензема провел 608 матчей, в которых забил 324 гола и отдал 160 результативных передач. За это время он также становился пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным — чемпионата Испании, дважды выигрывал Кубок Испании и четырежды — Суперкубок УЕФА.

В ТАСС отметили, что на звание лучшего игрока сезона 2021/2022 помимо Бензема номинировали голкипера «Реала» Тибо Куртуа и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне.

Футбол,Карим Бензема,Реал,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители