Бензема стал лучшим игроком года по версии УЕФА

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По данным агентства, в сезоне 2021/2022 Бензема забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Всего он принял участие в 46 встречах. Также в составе «Реала» 34-летний француз стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Всего в составе «Реала» с 2009 года Бензема провел 608 матчей, в которых забил 324 гола и отдал 160 результативных передач. За это время он также становился пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным — чемпионата Испании, дважды выигрывал Кубок Испании и четырежды — Суперкубок УЕФА.