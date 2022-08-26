Раскрыта причастность Абрамовича к возможному переходу Захаряна в "Челси"

Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не связан с возможным переходом полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в английский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

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"Абрамович не имеет отношения к возможному переходу Арсена Захаряна в "Челси", — сказал один из источников портала.

Второй источник подтвердил информацию о неучастии миллиардера, но при этом добавил, что "Челси" следил за Захаряном с лета 2021 года: клуб даже отправлял скаутов в Россию.

Отступные в контракте 19-летнего россиянина для европейских клубов — €15 млн. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. "Динамо" после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.