Роналду хочет снести гольф-клуб возле своего дома

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выкупить, а затем снести гольф-клуб, который находится рядом со его строящимся особняком в Португалии, сообщает The Sun.

Фото: Twitter Twitter

По сведениям источника, футболист решил это сделать ради хорошего вида из окна дома. Представители португальца уже начали переговоры с владельцами гольф-клуба. Также планируется снести прилегающую к полю парковку.