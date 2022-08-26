Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций УЕФА сезона-2022/2023.
Итоговый состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ
Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»
Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»
Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»
Группа E: «АЗ Алкмаар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден»
Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы»
Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».