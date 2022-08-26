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59 минут назад

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2022/2023

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Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций УЕФА сезона-2022/2023.

Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
Фото: ReutersReuters

Итоговый состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ

Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»

Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»

Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»

Группа E: «АЗ Алкмаар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»

Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден»

Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы»

Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».

Футбол,Слован,
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