Экс-игрок сборной России дисквалифицирован за удар судьи

Экс-форвард сборной России Андрей Федьков ударил арбитра во время матчах детских команд. об этом сообщает Telegram-канал «НеДетскийФутбол».

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Федьков тренирует команду СШОР-8 имени Понедельника. Инцидент случилось на 42-й минуте игры между СШОР-8 и «Водником» (дети 2005–2006 г. р.). 51-летний специалист сначала оскорбил судью, а затем ударил головой в лицо. Игра была досрочно закончена.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Ростова-на-Дону дисквалифицировал тренера до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно.

Ранее сообщалось, что блогер и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра.

Напомним, что Литвин после матча своей команды против «Рязани» во Второй лиге ударил судью встречи Станислава Исаева и скрылся через черный ход.

Арбитр назначил спорный пенальти в пользу «Рязани», после чего голкипер «Сахалинца» Никита Янович парировал удар. Но из-за выхода голкипера с линии ворот до удара судья заставил перебить пенальти, который на этот раз был реализован. «Рязань» в итоге победила со счетом 2:1. Этот инцидент вызвал эмоции у Литвина, о чем рассказал бывший арбитр Василий Обломов.