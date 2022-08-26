«Спартак» интересуется экс-защитником «Марселя» и «Вильярреала»

Напомним, последним клубом Альваро Гонсалеса был «Марсель», за который он провёл 75 матчей во всех турнирах. 1 августа 2022 года у испанского центрального защитника истёк контракт с клубом – сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.