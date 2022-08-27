Последний матч «Спартака» в Воронеже завершился страшной трагедией

Шоу в перерыве матча многие теперь хотят забыть.

Фото: ФК «ФАКЕЛ» ФК «ФАКЕЛ»

Сегодня, 27 августа, «Спартак» проведёт выездной матч 7-го тура РПЛ с «Факелом». Красно-белые не играли в Воронеже больше 20 лет. Последний матч с участием команд в высшем дивизионе нашего футбола омрачился трагедией.

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В 2000 году фанаты «Спартака» устроили погром в Воронеже. Сотрудникам ОМОНа пришлось стрелять в воздух

2001-й — последний чемпионский год для «Спартака» в эпоху Олега Романцева. Перед матчем 22-го тура в Воронеже московский клуб возглавлял таблицу, но отрыв от ближайшего преследователя — «Зенита» — составлял всего одно очко. Два балла лидеру уступал «Локомотив», четыре — «Крылья Советов», пять — «Сокол» (были же времена!) и ЦСКА. «Факел» на тот момент болтался в нижней части таблицы — команда занимала третье место с конца. При этом клуб из Воронежа опережал «Торпедо-ЗИЛ» только по дополнительным показателям.

Кстати, в августе 2000-го «Факел» обыграл «Спартак» на своём поле — 1:0. Тогда в Воронеж за московской командой приехали от 1,5 до 3 тыс. болельщиков, и некоторые из них были настроены агрессивно. Перед матчем был конфликт с участием одного из охранников заведения около гостиницы «Брно» и фанатов красно-белых. В итоге приехавшие болельщики разнесли несколько киосков и разбили четыре припаркованных автомобиля. На место беспорядков приехали сотрудники ОМОНа, успокоившие фанатов с помощью выстрелов в воздух. По итогам погрома задержали примерно 200 человек.

В те времена «Факел» славился развлекательной программой. Перед матчем со «Спартаком» в 2000 году на поле стадиона приземлились парашютисты с баннером «Факел Воронеж». Маскот местного клуба — бобёр Фаворит — выехал с синтезатором в руках в повозке, запряжённой лошадьми. А по беговым дорожкам вдоль поля носились угорелые мотоциклисты, развлекавшие местную публику. Спустя год именно байк-шоу привело к трагедии на воронежской арене.

Байкер влетел в людей на скорости 80 км/ч. Колесо мотоцикла попало в яму на беговой дорожке

Август 2001-го. Городская администрация Воронежа отменила представление с участием вертолётов и парашютистов. Не было тогда и талисмана-бобра с музыкантами. Из всех развлечений, по сути, осталось только шоу с участием байкеров, запланированное в перерыве матча со «Спартаком». К началу представления воронежцы спустились на беговые дорожки, где рядом с ними проносились мотоциклисты. Кто-то пришёл поглазеть на шоу, кто-то покушать, ведь палатки с пивом и простеньким перекусом располагались внизу.

Байкеры намотали несколько кругов по стадиону, а затем устроили состязание: кто дольше всех проедет на заднем колесе. Последним промчался Сергей Куксов, а перед входом в вираж его мотоцикл попал колесом в небольшую ямку. Байк на скорости примерно 80 км/ч въехал в людей, стоявших у служебного входа. Зрители потом утверждали, что за мгновения до этого неровность на беговой дорожке чуть не отправила в толпу другого мотоциклиста.

«Так было задумано!» — закричал диктор на стадионе.

По всей видимости, человек не сразу понял, что произошло. Тот матч стал последним для 51-летней Валентины Мазаловой — медика воронежского стадиона. Она скончалась из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы. Ещё четверых людей, включая ребёнка, доставили в реанимацию.

«Сперва на носилках выносят самого виновника, — писали на гостевой «Спартака». — Вроде живой, во всяком случае, двигает и руками, и ногами. Следом выносят одну пострадавшую женщину, кажется, тоже жива — движется. Последнюю жертву без признаков жизни кладут рядом со скорой, где лежит чёртов рокер. Первое ощущение, что головы нет вовсе. Потом оказалось, что голова на месте, вся в крови. Врачи пытаются засунуть трубку в рот для искусственной вентиляции лёгких».

«От трюков мотоциклистов замирало сердце, поскольку всё это происходило на узком и коротком пространстве, со всех сторон окружённом людьми, — сообщил корреспондент Первого канала во время видеосюжета о трагедии. — И вот байкер не справился с управлением, растерялся и врезался в толпу, сбив при этом двух женщин и сильно пострадав от удара об стену сам».

Комментатор Виктор Гусев сразу после ролика сообщил, что погибли ещё два человека, включая самого байкера: «По данным УВД Воронежской области, в результате этой страшной и нелепой трагедии погибли две женщины. Заведующая хозяйственной частью стадиона и медицинский работник. Скончался и мотоциклист. Какой-то страшный этот 22-й тур».

Тур действительно получился страшным. Ведь в день этой трагедии в Махачкале встречались «Анжи» и ЦСКА. Матч, ставший последним в жизни для вратаря армейцев Сергея Перхуна. Голкипер оказался в больнице в результате столкновения с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым, а через 10 дней скончался от отёка головного мозга.

Милиция переложила ответственность на «Факел». Клуб — на байкеров

Кстати, по поводу мотоциклиста Куксова есть и вторая версия. Что он выжил и даже сделал неплохую карьеру в бизнесе. Правда, не удалось отыскать достоверную информацию о том, что байкер и бизнесмен — один человек. Прокуратура пришла к логичному выводу, что стадион в Воронеже не подходит для представлений байкеров. Виновным грозил пятилетний тюремный срок за халатность. Неизвестно, отправился ли кто-то за решётку после трагедии.

Вот что сказал в 2001-м заместитель начальника УГИБДД, полковник милиции Сергей Семынин:

«Мы не отвечаем за то, что происходит в чаше стадиона, организатор этого — клуб «Факел». Мы проверили лишь водительские удостоверения байкеров и техпаспорта их машин. Происшедшее нельзя квалифицировать как дорожно-транспортное происшествие, этот несчастный случай можно сравнить с ситуацией, когда у воздушного гимнаста в цирке обрывается канат».

А президент «Факела» Юрий Батищев переложил ответственность на мотоциклистов: «Естественно, организатором мероприятия был клуб, однако, насколько я знаю, в сценарии не было ничего написано о демонстрации байкерами трюков на мотоциклах. Это их личная инициатива. Конечно, мы страшно переживаем случившееся, для нас это шок».

«Я плакал всю ночь после случившегося, — вспоминал мастер поля Центрального стадиона Воронежа Владимир Мальян. — Трагическая гибель Вали (медика стадиона. — Прим. «Чемпионата») для нас страшная потеря. Она проработала на стадионе около 20 лет, мы все её очень любили. Она была добрым и отзывчивым человеком».

Сам матч, кстати, получился удручающим для болельщиков «Факела». «Спартак» ещё в первом тайме отгрузил хозяевам четыре мяча, а после перерыва спокойно довёл игру до победы (итоговый счёт — 5:0). На первых минутах второго тайма на стадионе возникло волнение среди болельщиков, однако направленные на трибуны пожарные стволы успокоили фанатов. Позднее «Спартак» завоевал очередной чемпионский титул, а «Факел» по итогам сезона вылетел из высшего дивизиона.

Вот что после матча в Воронеже сказал главный тренер «Спартака» Олег Романцев:

«Считаю, что «Факел» должен быть в высшем дивизионе по одной простой причине: здесь любят игру, здесь хороший болельщик, здесь люди заслуживают, чтобы увидеть отличный футбол».

А у тренера «Факела» Александра Аверьянова было иное настроение: