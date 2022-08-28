ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью

Футбольный клуб "Ростов" со счетом 0:0 сыграл вничью в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону.

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Футболисты ЦСКА вышли на матч в специальной форме с изображением "невозможного треугольника" из трех единиц в честь 111-летия клуба. "Ростов" продлил беспроигрышную серию до семи матчей (три победы, четыре ничьи).

"Ростов" впервые за пять матчей в РПЛ сумел не проиграть ЦСКА. До этого армейцы выиграли четыре последние встречи против ростовчан. "Ростов" в последний раз обыгрывал ЦСКА в чемпионате России 9 марта 2020 года (3:2).

В другом матче "Краснодар" на выезде обыграл московское "Торпедо" со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (31, 44-я минута), Джон Кордоба (54) и Ильзат Ахметов (90+1). На 59-й минуте встречи полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов забил мяч в свои ворота.