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1 час назад

Заменивший Дзюбу нападающий «Аданы» Балотелли чуть не подрался с тренером команды

Газета.Ru

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла повздорил с нападающим своей команды Марио Балотелли после окончания матча четвертого тура чемпионата Турции против «Умраниеспора». Об этом сообщает FootFlix.

Заменивший Дзюбу нападающий «Аданы» чуть не подрался с тренером
Фото: AS English - Diario ASAS English - Diario AS

По данным источника, специалист вышел на поле, чтобы поблагодарить команду. Он начал о чем-то говорить с Балотелли, вследствие чего разговор принял напряженный характер. Монтелла не стал мириться с тем, что футболист разговаривает с ним на повышенных тонах, и решительно пошел на форварда. Персонал клуба встал между наставником и Балотелли, чтобы успокоить их.

Игра между соперниками завершилась победой «Аданы Демирспор» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи забил португальский защитник Кевин Родригеш.

После 4 матчей чемпионата «Адана Демирспор» набирает 9 очков и поднимается на вторую позицию. Отставание от идущего первым «Газиантепа» составляет всего одно очко.

Ранее сообщалось, что WhoScored признал нападающего «Аданы» Артема Дзюбу худшим игроком матча с «Умраниеспором».

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.

Футбол,Марио Балотелли,
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