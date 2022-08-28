Заменивший Дзюбу нападающий «Аданы» чуть не подрался с тренером

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла повздорил с нападающим своей команды Марио Балотелли после окончания матча четвертого тура чемпионата Турции против «Умраниеспора». Об этом сообщает FootFlix.

Фото: AS English - Diario AS AS English - Diario AS

По данным источника, специалист вышел на поле, чтобы поблагодарить команду. Он начал о чем-то говорить с Балотелли, вследствие чего разговор принял напряженный характер. Монтелла не стал мириться с тем, что футболист разговаривает с ним на повышенных тонах, и решительно пошел на форварда. Персонал клуба встал между наставником и Балотелли, чтобы успокоить их.

Игра между соперниками завершилась победой «Аданы Демирспор» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи забил португальский защитник Кевин Родригеш.

После 4 матчей чемпионата «Адана Демирспор» набирает 9 очков и поднимается на вторую позицию. Отставание от идущего первым «Газиантепа» составляет всего одно очко.

Ранее сообщалось, что WhoScored признал нападающего «Аданы» Артема Дзюбу худшим игроком матча с «Умраниеспором».