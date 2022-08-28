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2 часа назад

Дзюбу признали худшим игроком матча чемпионата Турции

Lenta.ru

Российский форвард Артем Дзюба признан худшим футболистом «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Умраниеспор». Об этом сообщает WhoScored. .

Дзюба стал худшим игроком матча чемпионата Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нападающий, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве, получил от статистического портала оценку 5,8. Это худший показатель в составе обеих команд.

Дзюба получил желтую и, ни разу не пробив, был заменен в перерыве матча «Адана Демирспор» на Балотелли

Встреча прошла в субботу, 27 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Дзюбы. В составе победителей голом отметился Кевин Родригес.

Дзюба покинул «Зенит» в мае после истечения срока контракта. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Футбол,Кевин Родригес,Артем Дзюба,Зенит,
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