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29 минут назад

«Рубин» упустил победу над КАМАЗом на 90+3-й минуте матча Первой лиги

Чемпионат.comиещё 7

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходил центральный матч 7-го тура Первой лиги. Местный «Рубин» встречался с лидером турнирной таблицы чемпионата КАМАЗом. Встреча закончилась ничьёй — 1:1.

«Рубин» упустил победу над КАМАЗом на последних минутах
Фото: ФК "Рубин"ФК "Рубин"

Счёт в матче на 16-й минуте открыл защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. Амир Мохаммад сравнял счёт на 90+3-й минуте, позволив КАМАЗу избежать поражения: команда идёт без поражений все семь туров.

Победа позволила «Рубину» набрать 12 очков и закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы. КАМАЗ с 17-ю очками остаётся на первой строчке. Отметим, что на матч «Рубин» — КАМАЗ в Казани пришло 18350 человек.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет с «Аланией» дома. Коллектив Владимира Клонцака сыграет с «Балтикой».

Футбол,Амир Мохаммад,Дмитрий Кабутов,
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