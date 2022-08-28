«Рубин» упустил победу над КАМАЗом на последних минутах

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходил центральный матч 7-го тура Первой лиги. Местный «Рубин» встречался с лидером турнирной таблицы чемпионата КАМАЗом. Встреча закончилась ничьёй — 1:1.

Фото: ФК "Рубин" ФК "Рубин"

Счёт в матче на 16-й минуте открыл защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. Амир Мохаммад сравнял счёт на 90+3-й минуте, позволив КАМАЗу избежать поражения: команда идёт без поражений все семь туров.

Победа позволила «Рубину» набрать 12 очков и закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы. КАМАЗ с 17-ю очками остаётся на первой строчке. Отметим, что на матч «Рубин» — КАМАЗ в Казани пришло 18350 человек.