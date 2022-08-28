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48 минут назад

Головин сделал результативную передачу - «Монако» ведёт в игре с «ПСЖ»

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В заключительном и центральном матче четвертого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» принимает у себя дома «Монако», и после первого тайма пока что проигрывает клубу, который взрастил и воспитал Килиана Мбаппе.

Головин сделал результативную передачу в матче с "ПСЖ"
Фото: соцсетисоцсети

Единственный пока что в этой игре мяч был забит с подачи российского форварда Александра Головина - именно он на 20-й минуте игры бросил в прорыв Кевина Фолланда, который сумел реализовать опасный момент, переиграв в непосредственной дуэли не угнавшегося за ним Серхио Рамоса и итальянского кипера парижан Джанлуиджи Доннарумму.

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