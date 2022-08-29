Полузащитник «Динамо» перешел в итальянский клуб

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило, что полузащитник Никола Моро перешёл в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Соглашение сторон предусматривает право полноценного выкупа хорватского игрока.

«Мы благодарим Николу за самоотверженную игру в нашем клубе на протяжении последних двух лет и желаем успехов в Серии А», — написала пресс-служба бело-голубых.

Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2021/2022 Моро провёл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Никола провёл за бело-голубых шесть матчей и отдал два голевых паса.