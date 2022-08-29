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52 минуты назад

Бывший футболист сборной России Константин Рауш объявил о завершении карьеры

ТАССиещё 6

Бывший защитник сборной России по футболу Константин Рауш завершил профессиональную карьеру. Об этом в понедельник сообщила германская газета Cellesche Zeitung.

Бывший футболист сборной России объявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, я бы хотел продолжать играть, но если мое тело говорит остановиться, то лучше прислушаться", - сказал Рауш.

В настоящее время Рауш играет за германскую любительскую команду "Форверк Целле" и заканчивает курс для получения тренерской лицензии категории "B+".

Раушу 32 года, его последним клубом был "Нюрнберг", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. С января 2018 года по декабрь 2020 года Рауш выступал за московское "Динамо". В составе бело-голубых игрок провел 48 матчей в разных турнирах, забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Ранее Рауш выступал за германские "Ганновер", Штутгарт", "Дармштадт" и "Кёльн".

В составе сборной России Рауш провел девять встреч и отдал два голевых паса.

Футбол,Константин Рауш,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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