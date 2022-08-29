Бывший футболист сборной России объявил о завершении карьеры

"Конечно, я бы хотел продолжать играть, но если мое тело говорит остановиться, то лучше прислушаться", - сказал Рауш.

Раушу 32 года, его последним клубом был "Нюрнберг", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. С января 2018 года по декабрь 2020 года Рауш выступал за московское "Динамо". В составе бело-голубых игрок провел 48 матчей в разных турнирах, забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Ранее Рауш выступал за германские "Ганновер", Штутгарт", "Дармштадт" и "Кёльн".