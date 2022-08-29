Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

Российский футболист Алан Дзагоев близок к переходу в казанский «Рубин», который выступает в Мелбет Первой лиге.

Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«У Дзагоева есть несколько вариантов, помимо «Рубина», но сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока», — добавил один из источников «Чемпионата».

32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны. ФК «Рубин» в семи матчах набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги сезона-2022/2023.