Футбол могут включить в программу следующей летней Спартакиады в России

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что футбол могут включить в программу следующей летней Спартакиады. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Российский футбол пока не участвует в Играх, но препятствий не вижу, чтобы футбол был на следующей Спартакиаде», – сказал Матыцин.
На сегодняшний день российские спортсмены и футбольные клубы не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за санкций. Но Олег Матыцин считает, что Спартакиада даёт возможность спортсменам сохранить соревновательный статус.
«Спартакиада будет каждые четыре года, на следующий день после ОИ, чтобы спланировать новый олимпийский цикл. Я увидел на ней многое, праздник состоялся, несмотря на скептический настрой некоторых. На соревнованиях выступали сильнейшие спортсмены. Мне доставляет удовольствие каждая победа во всех видах спорта. На сегодняшний день цели и задачи Спартакиады заключаются в том, чтобы смотреть возможности наших национальных команд. Речь об открытом формате не идет, для этого у нас есть другие соревнования», – рассказал министр.
Ранее ватерполист Сергей Лисунов был признан лучшим игроком Спартакиады сильнейших.