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34 минуты назад

Футбол могут включить в программу следующей летней Спартакиады в России

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что футбол могут включить в программу следующей летней Спартакиады. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футбол могут включить в программу следующей летней Спартакиады в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский футбол пока не участвует в Играх, но препятствий не вижу, чтобы футбол был на следующей Спартакиаде», – сказал Матыцин.

На сегодняшний день российские спортсмены и футбольные клубы не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за санкций. Но Олег Матыцин считает, что Спартакиада даёт возможность спортсменам сохранить соревновательный статус.

«Спартакиада будет каждые четыре года, на следующий день после ОИ, чтобы спланировать новый олимпийский цикл. Я увидел на ней многое, праздник состоялся, несмотря на скептический настрой некоторых. На соревнованиях выступали сильнейшие спортсмены. Мне доставляет удовольствие каждая победа во всех видах спорта. На сегодняшний день цели и задачи Спартакиады заключаются в том, чтобы смотреть возможности наших национальных команд. Речь об открытом формате не идет, для этого у нас есть другие соревнования», – рассказал министр.

Ранее ватерполист Сергей Лисунов был признан лучшим игроком Спартакиады сильнейших.

Футбол,Сергей Лисунов,Олег Матыцин,
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