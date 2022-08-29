Футбол могут включить в программу следующей летней Спартакиады в России

«Спартакиада будет каждые четыре года, на следующий день после ОИ, чтобы спланировать новый олимпийский цикл. Я увидел на ней многое, праздник состоялся, несмотря на скептический настрой некоторых. На соревнованиях выступали сильнейшие спортсмены. Мне доставляет удовольствие каждая победа во всех видах спорта. На сегодняшний день цели и задачи Спартакиады заключаются в том, чтобы смотреть возможности наших национальных команд. Речь об открытом формате не идет, для этого у нас есть другие соревнования», – рассказал министр.