Уткин высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

«Я не очень сомневаюсь, что это реальная возможность. Не очень сомневаюсь, потому что можно долго смеяться над предложением “Кристал Пэлас” Федору Чалову, которое было отклонено несколько лет назад, – трудно было поверить, что оно было, но оно действительно было. Сейчас такая возможность – единственный способ понять, на каком реальном уровне находятся наши российские таланты относительно талантов других стран. И какой их потенциал в сильнейших лигах. Мы это будем знать по небольшому количеству примеров на довольно продолжительное время», – заявил комментатор.