Уткин высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

Российский спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал возможный переход Арсена Захаряна в футбольный клуб «Челси». Об этом сообщает Sports.ru.
По мнению Уткина, переход возможен, «хотя изначально это казалось авантюрой».
«Я не очень сомневаюсь, что это реальная возможность. Не очень сомневаюсь, потому что можно долго смеяться над предложением “Кристал Пэлас” Федору Чалову, которое было отклонено несколько лет назад, – трудно было поверить, что оно было, но оно действительно было. Сейчас такая возможность – единственный способ понять, на каком реальном уровне находятся наши российские таланты относительно талантов других стран. И какой их потенциал в сильнейших лигах. Мы это будем знать по небольшому количеству примеров на довольно продолжительное время», – заявил комментатор.
Уткин также добавил, что выход Захаряна в «Челси» маловероятен, так как заявка в Английскую Премьер-лигу закрывается 1 сентября, поэтому спортсмена нужно или успеть отдать до этого момента в аренду, или оставить у себя на полгода.
Ранее о возможном переходе Захаряна в «Челси» также высказался бывший защитник московского футбольного клуба «Динамо» Виталий Дьяков.