Кокорин уходит из «Фиорентины»

Представители кипрского «Ариса», итальянской «Фиорентины» и российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина провели решающую стадию переговоров по поводу перехода игрока в клуб из Лимассола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По данным источника, сделка должна быть официально закрыта до 31 августа, когда на острове закрывается трансферное окно. При этом 31-летнего футболиста либо возьмут в аренду до конца сезона-2022/23, либо он досрочно расторгнет свой контракт с итальянцами, который рассчитан до июня 2024 года.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

На счету Кокорина 47 матчей за сборную России и 12 забитых мячей.