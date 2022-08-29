Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Кокорин уходит из «Фиорентины»

Газета.Ru

Представители кипрского «Ариса», итальянской «Фиорентины» и российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина провели решающую стадию переговоров по поводу перехода игрока в клуб из Лимассола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кокорин уходит из «Фиорентины»
Фото: соцсетисоцсети

По данным источника, сделка должна быть официально закрыта до 31 августа, когда на острове закрывается трансферное окно. При этом 31-летнего футболиста либо возьмут в аренду до конца сезона-2022/23, либо он досрочно расторгнет свой контракт с итальянцами, который рассчитан до июня 2024 года.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

На счету Кокорина 47 матчей за сборную России и 12 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Кокорин ни разу в этом сезоне не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А.

Футбол,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители