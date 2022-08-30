Матч чемпионата Украины может пройти на стадионе «Вест Хэма»

Матч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» может пройти на стадионе лондонского «Вест Хэма».

«Эта игра должна состояться на стадионе «Вест Хэма». Этот стадион может принять этот матч. Сейчас «Шахтер» и «Динамо» должны согласовать детали организации», — сказал журналист Александр Денисов на YouTube.

Несколько дней назад сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.

Ранее генеральный директор донецкого «Шахтера» потребовал от Международной Федерации футбола (ФИФА) лишить членства в организации Россию.