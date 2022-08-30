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3 часа назад

В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера в августе

Sports.ruиещё 6

Сегодня об отставке Скотта Паркера объявил «Борнмут». Команда потерпела три поражения в четырех матчах чемпионата на старте сезона, в том числе проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:9 в последней игре.

В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера в августе
Фото: ReutersReuters

Всего это лишь шестой случай увольнения главного тренера из команды Премьер-лиги в августе.

В последний раз подобное случилось в сезоне-2004/05. Тогда Бобби Робсон был уволен из «Ньюкасла», а Пол Старрок – из «Саутгемптона».

До этого отставки в августе были у Руда Гуллита, Кенни Далглиша (оба – «Ньюкасл») и Питера Рида («Манчестер Сити»).

Футбол,Питер Рид,Кенни Далглиш,Скотт Паркер,
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