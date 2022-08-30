«Видимо, неугоден» - олимпийский чемпион пожаловался на пенсию

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1 час назад

«Видимо, неугоден». Добровольский заявил, что в России ему не платят олимпийскую стипендию

Чемпионат.com

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский заявил, что не получает олимпийскую стипендию, хотя основания для её получения у экс-спортсмена есть.

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Фото: ТАССТАСС

«Олимпийская медаль есть. Некоторым чиновникам выслал фото. Четвёртый год не платят олимпийскую стипендию. Все получают, а я — нет. Когда мне назвали одну причину, я перестал спрашивать насчёт остальных. Сказали, что внутренний российский паспорт у меня просрочен. Ну я и отослал им фото медали и первой страницы паспорта. Менять его положено в 45 лет, а я в 46 поменял. И теперь он уже никогда не может быть просроченным. Видимо, с моим характером я неудобен или неугоден. А может, не заслужил и нужно было не шесть, а девять голов на Олимпиаде забить?» — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Футбол,Олег Лысенко,Игорь Добровольский,Динамо,
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