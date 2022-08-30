Черданцев порассуждал о перспективах Захаряна в "Челси"

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о перспективах атакующего полузащитника Арсена Захаряна в случае его перехода из московского «Динамо» в «Челси».

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Ранее СМИ сообщали, что «бело голубые» получили предложение от «Челси» по трансферу 19 летнего игрока. Лондонцы планируют подписать с россиянином контракт до 2028 года, сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Трансферное окно в АПЛ будет закрыто 1 сентября.

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— Если Захарян перейдет в «Челси», это будет огромным плюсом для футбола, — считает Черданцев. — Та история, когда сбывается мечта: мальчик из глубинки через академии прошел, добился и получает приглашение от страны, которая с нами в не очень хороших отношениях. Это пример того, как спорт возвышается над всякими политическими моментами. Захарян становится эдаким амбассадором в контексте разговоров о спорте вне политики.

С точки зрения его перспектив в «Челси» — я в них не верю. Захарян слишком слаб физически. Я болел сейчас за Хвичу в матче «Наполи» против «Фиорентины», и как только попался первый серьезный соперник и потребовалось бегать без мяча, толкаться, бороться — человек пропал, ни одного разумного действия не совершил и его заменили.

Англия — это не столько игра с мячом, сколько большой объем беговой работы. Публика там любит самоотдачу. Готов Захарян бегать 90 минут как заводной? Выдерживать силовую борьбу? Год провести в спортзале, чтобы набрать мышечную массу и при этом не потерять свои фирменные качества? К тому же мы не знаем, что с ним сделает «Челси». Не отправит ли в аренду в условный «Брентфорд» или «Ноттингем Форест»? Там вообще можно пропасть. Конкретно в карьеру Захаряна как игрока основного состава и звезды «Челси» я не верю. Хотелось бы ошибиться, но шансов заиграть не вижу. Получить колоссальный опыт, тренируясь со звездами мирового футбола под началом Тухеля и быть в атмосфере АПЛ, — огромный опыт. Но в разгар твоей карьеры надо получать время на поле, играть в футбол.

— Депутат Терюшков считает, что уезжать играть в Англию сейчас сродни предательству…

— Категорически не согласен с такой риторикой. Это пример для молодежи: в вашей карьере могут происходить чудеса. Каждый хочет соревноваться с лучшими. Без цели в большом спорте делать нечего. В стремлении играть в более сильной лиге и есть вызов, который ставит себе спортсмен. Эта мотивация и заставляет совершенствоваться каждый день.

Думаю, эти высказывания — определенный элемент популизма. Переход Захаряна в «Челси» — хорошая реклама нашего футбола. Наши академии могут растить игроков, которые в таком возрасте попадают на карандаш скаутам ведущих клубов мира. Здесь надо отметить и клуб «Динамо», который довел Арсена до такого уровня.

— Каждый раз после очередного трансфера в Европу мы говорим, что сейчас это встанет на поток. Но пока что то не видно.

— Для того, чтобы регулярно получать приглашения из Европы, надо всё время быть на виду. В настоящий момент мы не участвуем в международных соревнованиях и выполнить это условие довольно сложно. Поколение Захаряна выросло в современных академиях, и у ребят, которым около 20 лет, перспектив значительно больше, чем у тех, кто в 1990 е ковырялся с грязи со сдутыми мячами. Если мы оставим в стороне политические моменты и будем говорить только о футболе — у этого поколения шансов проявить себя больше.

Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года, в 53 матчах он забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач.