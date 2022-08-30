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1 час назад

Экс-игрок "Рубина" Давиташвили перешел в "Бордо"

Советский спортиещё 4

Футболист будет играть за французский клуб на правах аренды с возможностью выкупа.

Экс-игрок "Рубина" Давиташвили перешел в "Бордо"
Фото: ТАССТАСС

Бывший игрок "Рубина" и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили стал игроком французского "Бордо". Об этом сообщает официальный сайт батумского "Динамо", за который он выступал с весны текущего года.

Отмечается, что Давиташвили перешел во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа до конца сезона 2022/23.

Добавим, что в нынешнем сезоне Давиташвили провел 14 игр за "Динамо", забил шесть голов и отдал отри результативные передачи. Рыночная стоимость правого вингера составляет два миллиона евро.

Футбол,Зурико Давиташвили,Динамо,
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