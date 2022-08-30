Экс-игрок "Рубина" Давиташвили перешел в "Бордо"

Футболист будет играть за французский клуб на правах аренды с возможностью выкупа.
Бывший игрок "Рубина" и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили стал игроком французского "Бордо". Об этом сообщает официальный сайт батумского "Динамо", за который он выступал с весны текущего года.
Отмечается, что Давиташвили перешел во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа до конца сезона 2022/23.
Добавим, что в нынешнем сезоне Давиташвили провел 14 игр за "Динамо", забил шесть голов и отдал отри результативные передачи. Рыночная стоимость правого вингера составляет два миллиона евро.