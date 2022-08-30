Экс-игрок "Рубина" Давиташвили перешел в "Бордо"

Футболист будет играть за французский клуб на правах аренды с возможностью выкупа.

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Бывший игрок "Рубина" и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили стал игроком французского "Бордо". Об этом сообщает официальный сайт батумского "Динамо", за который он выступал с весны текущего года.

Отмечается, что Давиташвили перешел во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа до конца сезона 2022/23.