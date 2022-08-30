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2 часа назад

СМИ: Мбаппе встречается с трансгендерной моделью

Rusfootball

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе предположительно встречается с трансгендерной моделью Инес Рау.

Мбаппе встречается с 32-летним трансгендером
Фото: RusfootballRusfootball

По информации источника, Мбаппе и Рау встречаются уже несколько месяцев, впервые их заметили вместе в мае 2021 года во время Каннского кинофестиваля. Позднее папарацци видели их на борту яхты.

Инес Рау (32 года) имеет алжирское происхождение. В 16 лет она сделала операцию по смене пола, но публично об этом объявила, когда ей исполнилось 24 года.

Пять лет назад Рау прославилась как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку журнала Playboy.

Нападающий Килиан Мбаппе в текущем сезоне провел 3 матча во французской Лиге 1, на его счету 4 забитых мяча. За парижан 23-летний футболист выступает с 2017 года. В общей сложности Килиан за "ПСЖ" сыграл в 220 матчах, в которых забил 175 мячей и отдал 88 голевых пасов.

В составе сборной Франции на счету Мбаппе 57 матчей и 27 голов.

Футбол,Инес Рау,
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