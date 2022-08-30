Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мбаппе встречается с моделью-трансгендером

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летней моделью-трансгендером Инес Рау. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Роман футболиста и модели длится уже несколько месяцев. Впервые их вместе заметили на Каннском кинофестивале в мае, а позднее папарацци увидели Мбаппе в компании Рау на яхте спортсмена. Сама пара пока никак не прокомментировала слухи о своих отношениях.