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1 час назад

Нападающий «Пари Сен-Жермен» встречается с моделью-трансгендером

Никита Бородкин

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летней моделью-трансгендером Инес Рау. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мбаппе встречается с моделью-трансгендером
Фото: ReutersReuters

Роман футболиста и модели длится уже несколько месяцев. Впервые их вместе заметили на Каннском кинофестивале в мае, а позднее папарацци увидели Мбаппе в компании Рау на яхте спортсмена. Сама пара пока никак не прокомментировала слухи о своих отношениях.

Отметим, что Инес Рау — первая трансгендерная модель, которая попала на обложку мужского журнала Playboy. Она сменила пол в 16 лет, однако впервые публично объявила об этом в возрасте 24 лет. На этот шаг ее подтолкнула история жизни английского трансгендера Кэролайн Косси.

Футбол,Инес Рау,
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