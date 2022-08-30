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2 часа назад

Трансфер Кокорина в "Арис" сорвался

Газета.Ruиещё 10

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не будет выступать за кипрский «Арис».

Трансфер Кокорина в "Арис" сорвался
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации «РБ Спорт», игрок в последний момент отказался от трансфера и не прилетел на Кипр.

«Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что «Арис» ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр.

В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится», — заявила местная журналистка Эйрини Спиропулу.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Ранее сообщалось, что переход нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» может не состояться.

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