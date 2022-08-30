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30 минут назад

"Текстильщик" остановил 2DROTS в Кубке России

Газета.Ruиещё 3

Сегодня в рамках 1/128 Кубка России в Иваново местный «Текстильщик» принимал команду блогеров 2DROTS. В основное время матч между соперниками завершился ничьей со счетом 1:1.

Команда тиктокеров 2DROTS остановилась в шаге от победы в Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первыми счет в матче открыли гости. Отличился защитник Илья Сальников. На перерыв команды ушли при счете 0:1. Во втором тайме хозяева добавили в атакующих действиях, что привело к забитому мячу в ворота Дмитрия Сычева. Мяч на счету нападающего ивановцев Ильи Карпука.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Текстильщика» 5:3.

В предыдущем раунде команда блогеров выбила из турнира «Чертаново», выступающий во Второй лиге.

Для «Текстильщика» это был первый матч в текущем розыгрыше Кубка России. Стоит отметить, что подопечные Игоря Колыванова возглавляют свою группу во Второй лиге после 8 туров. Ивановцы опережают идущий на втором месте «Муром» на три очка, при этом имея матч в запасе.

Напомним, что в этом сезоне Кубок России проходит в новом формате. Он пройдет по системе «Double Elimination». Команда выбывает из розыгрыша турнира после двух поражений.

Ранее тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов заявил, что не считает 2DROTS командой любителей.

Футбол,Игорь Колыванов,Дмитрий Сычев,
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