Команда тиктокеров 2DROTS остановилась в шаге от победы в Кубке России

Сегодня в рамках 1/128 Кубка России в Иваново местный «Текстильщик» принимал команду блогеров 2DROTS. В основное время матч между соперниками завершился ничьей со счетом 1:1.

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Первыми счет в матче открыли гости. Отличился защитник Илья Сальников. На перерыв команды ушли при счете 0:1. Во втором тайме хозяева добавили в атакующих действиях, что привело к забитому мячу в ворота Дмитрия Сычева. Мяч на счету нападающего ивановцев Ильи Карпука.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Текстильщика» 5:3.

В предыдущем раунде команда блогеров выбила из турнира «Чертаново», выступающий во Второй лиге.

Для «Текстильщика» это был первый матч в текущем розыгрыше Кубка России. Стоит отметить, что подопечные Игоря Колыванова возглавляют свою группу во Второй лиге после 8 туров. Ивановцы опережают идущий на втором месте «Муром» на три очка, при этом имея матч в запасе.

Напомним, что в этом сезоне Кубок России проходит в новом формате. Он пройдет по системе «Double Elimination». Команда выбывает из розыгрыша турнира после двух поражений.