«Страдает всë» - что будет с футболом в России после ухода InStat

Разбираемся в возможной проблеме с аналитиками, агентом и тренером РПЛ.

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Российские клубы могут остаться без доступа к статистике – всё из-за продажи американской компании платформы InStat, к которой подключены все команды РПЛ и бóльшая часть ФНЛ. Рассказываем, как это скажется на клубах и настолько ли эта потеря окажется ощутимой.

Видео дня

InStat появился в России в 2007 году. Недавно его создатель эмигрировал в США – и платформа быстро стала американской

Платформу основал бывший журналист Александр Иванский. На создание статистического сервиса его подтолкнула личная боль: во время работы ему критически не хватало данных, которые давали бы объективную оценку выступлениям футболистов. В то время в России всё делалось вручную: например, в «Спорт-экспрессе» отдельные люди просматривали матч с карандашом, считая каждый пас и удар, чтобы в том числе выставить оценки игрокам. В клубах работали примерно по той же схеме, потому что единого банка с цифрами не было – аналитикам приходилось всё собирать самостоятельно.

«Я ставил галочки и палочки, – вспоминает тренер-аналитик и бывший сотрудник InStat Антон Михашенок. – Например, видишь передачу вперёд или удар – ставишь палочку. Потом обводишь кружочками по три и считаешь, сколько их в итоге получилось. Когда приноровишься, делаешь уже без остановок прямо с трансляции, редко – при пересмотре матча, скачанного с торрента. Я обязательно считал передачи вперёд, в штрафную и треть».

Идея Иванского была в том, чтобы создать некий индекс, который по особой формуле высчитывался бы на основе различных статистических показателей: количества нанесённых ударов, сделанных передач, обводок, единоборств и так далее. В идеале – добавить к этому ещё и видеонарезки, чтобы к каждому факту было привязано наглядное доказательство. От идеи до реализации прошёл год: понадобилось время, чтобы пообщаться с тренерами, агентами и скаутами о том, как они собирают аналитику, а также прописать программу. Последним занимался сосед Иванского по общежитию, учившийся на физмате МГУ: он разрабатывал программное обеспечение, при помощи которого можно было выгрузить данные из Excel нажатием одной кнопки.

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Ещё один важный момент – привязка статистики к видео. Сначала все матчи Иванский записывал на кассеты, после чего сам разбирал их, загружая всю информацию в огромные таблицы. После, где-то в 2009-м, связался с человеком, который занимался заливкой и раздачей записей матчей на торренте, предложив ему деньги за регулярную загрузку нужных игр. По рассказам Иванского, первым тренером, с которым он начал сотрудничать по усовершенствованию и развитию платформы, был Леонид Слуцкий. Вторым стал Юрий Красножан: ему так понравилась задумка, что он взял Иванского на сборы нальчикского «Спартака», где тот показывал тренерскому штабу собранные им данные и нарезки видео.

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Так постепенно InStat заходил в клубы РПЛ, а потом и вовсе начал экспансию в Европу. Первой страной стала Голландия – Иванский выбрал её потому, что тогда сборную России тренировал Гус Хиддинк. Клиента удалось найти почти сразу – им стал ПСВ. Остальные подтянулись позднее, но расширение шло быстрыми темпами: уже спустя десять лет InStat насчитывал порядка 1300 клубов-партнёров по всему миру, являясь лидером среди статистических платформ. Помимо данных по футболу, позднее добавились ещё данные по хоккею, баскетболу и гандболу.

В 2018-2019 годах интерес к сервису проявила американская компания Hudl, которая предоставляет клиентам видео и аналитику по американскому футболу, футболу, баскетболу, волейболу и лакроссу. В итоге Hudl в 2019 году сначала приобрёл своего главного конкурента, платформу Krossover, а потом ещё и конкурента InStat – итальянский Wyscout. Последний, несмотря на вхождение в структуру американской компании, продолжил работать как независимый сервис.

В этом году Иванский уехал жить в США, и Hudl снова предпринял попытку приобрести российскую платформу. В этот раз компании это удалось – в середине августа стороны объявили о сделке. За счёт приобретения InStat Hudl расширил свои позиции на рынке статистических сервисов и скаутинговой аналитики, по сути, став его монополистом. Для пользователей InStat в России это может стать проблемой: с большой долей вероятности они будут отключены от сервиса в ближайшее время. Процесс, по данным источников, уже начался.

Станет ли это огромной потерей для клубов? Давайте разбираться.

InStat критикуют некоторые аналитики. Но для многих клубов в России это единственный источник информации

Для аналитиков информация делится на два типа – видео и данные. Но ключевая работа проводится всё же с видеоматериалами, а данные являются вспомогательным инструментом.

«Какими бы цифры ни были, главная задача – подобрать моменты, которые синхронизируются с видением игры нашего тренера и техническим принципом команды, – объясняет аналитик «Крыльев Советов» Сергей Титов. – В ежедневной работе нам важно находить именно картинку: что мы хотим делать на поле, а что нет; какие у соперника сильные стороны, как мы можем их нейтрализовать. Наша задача – всё это вычленять и доступно доносить до игроков, чтобы развивать идею, которую хочет видеть тренер в игре. Видео из InStat используют плюс-минус все – это удобный хаб, откуда есть возможность скачать любую игру. С данными же сложнее. У InStat они не самого лучшего качества, потому что они трактуются определённым образом, а ещё многое зависит от качества картинки и профессионализма разборщиков. Эта трактовка может не совпадать с тем, как тренер видит игру команды или какой-то эпизод. У нас есть свои критерии игры, понимание, какие моменты считаются успешными, какие – нет. Из этого мы уже сами считаем статистику».

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Михашенок солидарен: говорит, что цифры у InStat всегда были сомнительными, а определения для некоторых категорий – как минимум спорными. «Например, если центральный защитник борется за верховой мяч с нападающим, выигрывает его, но сбрасывает в середину ровно на ногу сопернику, это всë равно может идти как выигранное единоборство, – поясняет он. – Футбольная логика часто шла вразрез с цифрами InStat».

Именно по этой причине многие клубы РПЛ используют InStat как вспомогательный инструмент. В «Ахмате», например, тренерский штаб самостоятельно собирает данные об игроках – в том числе через GPS-трекеры:

«Но после каждой игры мы просматриваем триггерные значения, которые есть в InStat, – делится главный тренер «Ахмата» АндрАндрей Талалаев. – Для контроля динамики прогресса и движения команды это нужная вещь. В нашем случае мы идём параллельно: те вещи, в которых мы сомневаемся или, наоборот, в которых хотим убедиться после видеопросмотра, мы подтверждаем или разрушаем цифрами InStat. Два раза в неделю мы точно используем сервис: при анализе соперника и контроле происходящего с нашей командой после игры. Но очень интересны не сами цифры, а выводы, которые мы по ним делаем».

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Для самостоятельного сбора и анализа информации есть сервис Sportscode – это программа, в которой есть панель, на которой можно выставить любые «кнопки». Хочешь – считай передачи пяткой в финальную треть, хочешь – удары через себя с середины поля. Что угодно. Там же можно посмотреть количество эпизодов, сделать выгрузку в Excel, хранить «сырые» данные для дальнейшей обработки. Проще говоря, это софт, в котором ты всем управляешь сам и можешь адаптировать под видение тренера. Но пользоваться им умеют далеко не все – в России это единицы.

По словам Титова, чем дальше мы идём от топа таблицы РПЛ, тем больше InStat является единственным источником информации для анализа игры. Платформа по запросу рассылает отчёты по игре соперника, команды, фитнесу, и так далее. И чем ниже мы опускаемся по таблице, тем больше эти функции востребованы. Всё просто: чем ниже уровень клуба, тем меньше у них возможностей на собственного аналитика. Соответственно, проще вложиться в компанию, контракт с которой заключается, когда ты входишь в лигу (у РПЛ есть коллективное соглашение с InStat), чем нанимать работника.

«Из-за этого возникает такая проблема: есть прослойка тренеров, которые доверяет только отчётам и видео InStat, – говорит Титов. – Без какой-либо проверки они доносят эту информацию до футболистов, что сказывается на игре. К сожалению, из этого вытекает ещё одна насущная проблема – до сих пор аналитики в России не стали необходимой единицей в работе тренерского штаба».

Получается, что уход InStat сильно ударит по клубам, в которых вся работа тренерского штаба базировалась на цифрах, предоставляемых платформой. Вторая категория, для которых потеря платформы станет ощутимой, – скауты и агенты.

Главная боль от потери доступа к InStat – видео. Сильнее всего это скажется на скаутах и агентах

Основное, чего лишается футбольный рынок с уходом InStat – не статистика. Главный продукт платформы – это видео: при желании и достаточном знании InStat можно было увидеть в общем доступе даже некоторые матчи еврокубков с широкоугольной камеры. Кроме того, платформа собирает плейлисты с нарезками определённых моментов – как команды, так и отдельных игроков.

«Без возможности смотреть видео страдает всë – и подготовка к сопернику, и любая селекционная работа, – говорит Михашенок.– Очевидно, что без видео нормальная работа невозможна. Это будет откат в начало нулевых с толпами просмотровых и в большинстве своëм некачественных бразильцев на зимних сборах в Турции».

«Как площадка по просмотру видео она очень полезна, – говорит «Чемпионату» агент Александр Маньяков. – Если говорить про использование InStat в нашем агентстве (FM Sports Agency. – Прим. «Чемпионата»), то нам всегда в кратчайшие сроки и в хорошем качестве доступны нарезки любого интересующего нас футболиста – в том числе из экзотических чемпионатов, откуда в принципе мало картинки. Недавно за дополнительную плату InStat ввел интересную функцию – можно посмотреть видео из лиг ЮФЛ. Для нас, как агентства, работающего в том числе с молодыми и пока не раскрученными футболистами, это удобно. Для молодёжного футбола и лично для нас это будет серьезный удар. Без InStat мы лишимся первичных визуальных впечатлений, которые ты составляешь по футболисту, который тебе как агенту интересен».

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Маньяков говорит, что главная проблема после отключения российских пользователей от InStat – это как раз потеря возможности оперативно изучать потенциальных клиентов. Например, из балканских стран или Южной Америки. Как отслеживать игроков из чемпионатов, трансляций которых нет в лёгком доступе, вопрос пока не решённый. Агент предполагает, что один из вариантов – заказывать аналитику через европейские аккаунты, Казахстан или Узбекистан. Но такое может легко отслеживаться и блокироваться.

Ещё один вариант, который сейчас рассматривают некоторые скауты, – договариваться с коллегами из других стран и пользоваться их аккаунтами. Такая практика была широко распространена раньше.

«И до ухода InStat из России процветало хиппи-поведение – на постсоветском рынке было гораздо меньше аккаунтов, чем активно пользующихся платформой людей, – поясняет Михашенок. – Какие-то мёртвые в плане активности аккаунты сливали молодым скаутам, аналитикам и тренерам, которыми могли делиться до тех пор, пока в нëм невозможно было проводить больше минуты. При этом в порядке вещей было пользоваться аккаунтом, скажем, какого-нибудь скаута «Ливерпуля» – у таких клубов всë равно свои базы данных, в InStat их работники почти не заходят, и такие аккаунты почти всегда живут тихо. Зная это, я не верю, что рынок в России окончательно лишается InStat. Всë равно знакомые знакомых будут передавать логины и пароли полуживых аккаунтов – борьба за них, конечно, уплотнится, но цифры всë ещё будут на руках у многих желающих».

Уход InStat – возможность посмотреть на работу аналитиков иначе. Сейчас в России до сих пор есть с этим проблема

Клубы уже обращались к РПЛ с просьбой о создании единого самостоятельного хаба с записями матчей, но до какой-то конкретики не дошло – сошлись лишь на том, что пока будут загружать всё на облачный сервис с единым доступом. Талалаев рассказывает, что сын гендиректора «Ахмата» работает в научном отделе РПЛ, поэтому клуб давно предлагает ввести собственные системы отчётов и общий самостоятельный аналог InStat. «Это нужно для того, чтобы у нас появилась возможность самим программировать и продвигать свои пожелания, модернизировать продукт, чтобы это было общедоступной системой, – дополняет он. – Это повысит футбольное образование».

Можно ли это сделать? Технически – конечно. Система не так сложно устроена, да и финансово для лиги это будет не так накладно: по оценкам, разработка подобной платформы может обойтись в 2 млн рублей. Другой вопрос, что для обеспечения её дальнейшей работы нужны ресурсы – люди, которые будут обсчитывать матчи, собирать аналитику, делать видеонарезки. Вероятно, после ухода InStat таковые найдутся.

Но в этой ситуации есть куда более важный момент, чем замещение одного сервиса аналогом от РПЛ. Титов выше уже говорил о том, что многие тренеры чрезмерно полагаются на цифры InStat, отказываясь от аналитиков в штабе. Глобально это связано ещё и с тем, что анализ на российском футбольном рынке по большей части воспринимается исключительно через призму цифр. И вот сейчас, когда этих цифр станет меньше, самое время пересмотреть отношение к аналитикам.