"Сработал животный инстинкт!" - Боня о странном выборе Мбаппе

Телеведущая Виктория Боня высказалась по поводу романа нападающего французского клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе с трансгендерной моделью Инес Рау.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Я знаю Мбаппе лично. И в таком возрасте, когда ты так много занят... У него сработал животный инстинкт! Он увидел красивую обложку и ему все равно. В таком возрасте у футболистов нет желания заводить семью. Мол, дайте мне повеселиться», — сообщила Боня «Спорт-Экспрессу».

Ранее в СМИ появилась информация об отношениях нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе с 32-летней моделью Playboy Рау.

Как утверждает источник, пара вместе уже несколько месяцев. Сначала они были замечены вдвоем во время Каннского кинофестиваля этой весной. Второе появление Мбаппе и Рау было на яхте футболиста, их подловили папарацци. 23-летний нападающий носил свою спутницу на руках.

Стоит отметить, что модель 16 лет назад перенесла операцию по смене пола. Благодаря этому она попала на обложку Playboy.

Напомним, что французский журнал France Football 12 августа опубликовал в соцсети расширенный список игроков, претендующих на приз. Мбаппе вошел в список претендентов на награду лучшему футболисту.