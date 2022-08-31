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46 минут назад

Стала известна зарплата Кокорина в кипрском клубе «Арис»

Газета.Ru

Стали известны финансовые условия сделки по переходу российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб «Арис» с Кипра, сообщает «РБ Спорт».

Стала известна зарплата Кокорина в кипрском клубе «Арис»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Итальянская команда отдаст форварда в бесплатную аренду до конца сезона-2022/23, и при этом киприоты будут платить Кокорину €1 млн в год. Эта сумма меньше, чем половина зарплаты футболиста в «Фиорентине».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

В СМИ не раз появлялась информация, что «Фиорентина» готова расстаться с россиянином. Стороны не могли договориться о выплатах, которые предусмотрены при расторжении контракта.

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