Стала известна зарплата Кокорина в кипрском клубе «Арис»

Стали известны финансовые условия сделки по переходу российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб «Арис» с Кипра, сообщает «РБ Спорт».

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Итальянская команда отдаст форварда в бесплатную аренду до конца сезона-2022/23, и при этом киприоты будут платить Кокорину €1 млн в год. Эта сумма меньше, чем половина зарплаты футболиста в «Фиорентине».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.