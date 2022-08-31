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59 минут назад

"Ростов" обыграл "Динамо" в Кубке России с самым популярным счетом тура

Газета.Ruиещё 6

«Ростов» Валерия Карпина сегодня принимал в рамках группового этапа Кубка России московское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

"Ростов" обыграл "Динамо" в Кубке России с самым популярным счетом тура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом тайме дубль оформил нападающий Егор Голенков. Сначала ростовчане заработали право на одиннадцатиметровый удар. Юный защитник бело-голубых Денис Осокин сбил в собственной штрафной Хорена Байрамяна. Голенков уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал для него дебютным за новую команду.

В следующем туре Кубка России подопечные Валерия Карпина встретятся с «Оренбургом», а динамовцы — с «Ахматом». Игры пройдут 13 и 14 сентября.

Стоит отметить, что счет 2:0 стал самым популярным в первом туре. С этим счетом сегодня «Краснодар» переиграл «Химки», «Пари НН» — «Локомотив», «Зенит» — «Факел», «Урал» — «Сочи» и ЦСКА — «Торпедо».

Напомним, что в этом сезоне Кубок России проходит в новом формате. Он пройдет по системе «Double Elimination». Команда выбывает из розыгрыша турнира после двух поражений.

Также в розыгрыше кубка впервые примут участие блогерские команды «Амкал» и 2DROTS.

Ранее основатель блогерской команды «Амкал» Герман Попков назвал цели на Кубок России. «Амкал» вышел в 1/64.

Футбол,Егор Голенков,Денис Осокин,Валерий Карпин,Торпедо,Динамо,Зенит,
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