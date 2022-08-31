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36 минут назад

"Локомотив" стартовал в Кубке России с поражения от команды "Пари Нижний Новгород"

ТАССиещё 3

Московский "Локомотив" со счетом 0:2 на выезде проиграл команде "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду.

"Локомотив" стартовал в Кубке России с поражения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оба мяча в составе победителей забил Виктор Александров (11-я и 61-я минуты).

Впервые в текущем сезоне в стартовом составе "Локомотива" появился вратарь Маринато Гилерме. На 31-й минуте он был заменен на Андрея Савина из-за травмы.

В другом матче группы А "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл подмосковные "Химки". "Краснодар" и "Пари Нижний Новгород" набрали по 3 очка, на счету "Химок" и "Локомотива" - 0 очков. В следующем туре "Пари Нижний Новгород" 13 сентября примет "Химки", а "Локомотив" днем позже на выезде сыграет с "Краснодаром".

Действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак". Финал нынешнего розыгрыша запланирован на 11 июня 2023 года. Место проведения решающей игры будет определено позднее. "Локомотив" является самым титулованным клубом в истории турнира.

Футбол,Андрей Савин,Виктор Александров,Фонбет,Спартак,
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