Писарев покинул "Химки" спустя 21 день после назначения

Футбольный клуб "Химки" расторг контракт с главным тренером Николаем Писаревым. Об этом ТАСС в среду сообщил член совета директоров "Химок" Роман Терюшков.
Писарев был назначен главным тренером "Химок" 10 августа, он сменил на этом посту Сергея Юрана. Под руководством Писарева "Химки" проиграли все три матча в чемпионате России и уступили "Краснодару" (0:2) в игре группового этапа Фонбет - Кубка России.
"Завершился совет учредителей. Принято решение расторгнуть контракт с Писаревым. Желаем Николаю Николаевичу успеха на другой работе. У него, к сожалению, не получилось в "Химках", но так бывает", - сказал Терюшков.