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11 минут назад

Писарев покинул пост главного тренера "Химок" спустя 21 день после назначения

ТАССиещё 8

Футбольный клуб "Химки" расторг контракт с главным тренером Николаем Писаревым. Об этом ТАСС в среду сообщил член совета директоров "Химок" Роман Терюшков.

Писарев покинул "Химки" спустя 21 день после назначения
Фото: © Bongarts/Getty Images© Bongarts/Getty Images

Писарев был назначен главным тренером "Химок" 10 августа, он сменил на этом посту Сергея Юрана. Под руководством Писарева "Химки" проиграли все три матча в чемпионате России и уступили "Краснодару" (0:2) в игре группового этапа Фонбет - Кубка России.

"Завершился совет учредителей. Принято решение расторгнуть контракт с Писаревым. Желаем Николаю Николаевичу успеха на другой работе. У него, к сожалению, не получилось в "Химках", но так бывает", - сказал Терюшков.

Футбол,Сергей Юран,Николай Писарев,Роман Терюшков,Фонбет,
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