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29 минут назад

Российского футболиста отчислили из команды из-за маникюра

Илья Родин

В ФК «Иркутск» подтвердили сведения об отстранении игрока Никиты Лобусова из-за розового маникюра. По мнению руководства, футболистам следует подавать подрастающему поколению правильный пример, воспитывать детей настоящими мужчинами. Об этом пишет пресс-служба на официальной странице во «Вконтакте».

Российского футболиста отчислили из команды из-за маникюра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В клубе занимается порядка 300 детей и подростков, уточнили в пресс-службе. Взрослые, опытные игроки подают им пример правильного, мужского поведения не только на стадионе, но и за его пределами.

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По мнению руководства клуба, футболисты должны тщательно продумывать свои действия на поле, стремиться принести команде победные очки. Спортсмены, вместе с тем, имеют право на самовыражение, но оно должно быть в разумных рамках.

Подписчики в целом поддержали позицию иркутского клуба. Они раскритиковали хейтеров, которые ругали ФК за якобы чрезмерно жесткое отношение к игроку.

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