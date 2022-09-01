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57 минут назад

Комментатор Моссаковский оценил перспективы Кокорина в "Арисе"

Газета.Ru

Комментатор Михаил Моссаковский, который работал в кипрском клубе «Пафос», оценил перспективы российского нападающего Александра Кокорина в «Арисе».

Комментатор Моссаковский оценил перспективы Кокорина в «Арисе»
Фото: ТАССТАСС

«Хорошо, что Александр еще планирует поиграть в футбол. Недавно не было уверенности в этом, судя по тому, какие новости по нему появлялись. Считаю, Кипр — хорошее место для того, чтобы реанимировать карьеру. Кокорину фактически нужно все начинать с нуля. В этом чемпионате нападающим играть довольно комфортно.

Это достаточно небыстрая лига с небыстрыми защитниками. Кипр — отличное место для возобновления карьеры. Просто нужно понимать, в какой форме сейчас Кокорин и сколько в нем осталось от профессионального футболиста», — сообщил Моссаковский «Спорт-Экспрессу».

Российский футболист перешел в «Арис» 31 августа на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

На счету Кокорина 47 матчей за сборную России и 12 забитых голов. Свой последний матч за национальную команду он провел в 2017 году.

Футбол,Михаил Моссаковский,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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