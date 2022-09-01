Комментатор Моссаковский оценил перспективы Кокорина в "Арисе"

«Хорошо, что Александр еще планирует поиграть в футбол. Недавно не было уверенности в этом, судя по тому, какие новости по нему появлялись. Считаю, Кипр — хорошее место для того, чтобы реанимировать карьеру. Кокорину фактически нужно все начинать с нуля. В этом чемпионате нападающим играть довольно комфортно.



Это достаточно небыстрая лига с небыстрыми защитниками. Кипр — отличное место для возобновления карьеры. Просто нужно понимать, в какой форме сейчас Кокорин и сколько в нем осталось от профессионального футболиста», — сообщил Моссаковский «Спорт-Экспрессу».