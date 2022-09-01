Кипрские СМИ: «Кокорин станет звездой нашего чемпионата»

А вот в Италии новость об отъезде футболиста не вызвала большого резонанса.

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Александр Кокорин наконец-то покинул «Фиорентину», пусть пока и временно. Российского нападающего на один сезон арендовал «Арис» из Лимасола. О том, что это за клуб, можно почитать здесь.

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За полтора года в «Фиорентине» Александр отбегал 11 матчей (один — в стартовом составе), провёл на поле 216 минут и не отметился результативными действиями. Очень скромные цифры! В этом сезоне россиянин ни разу не попал в заявку, хотя «Фиорентина» уже провела шесть матчей. И вот теперь у Александра появился шанс реанимировать карьеру на Кипре. Местные СМИ высоко оценили трансферный ход «Ариса».

Надо сказать, что летнее окно на Кипре закрылось 31 августа. В последний день «Арис» укрепил состав сразу тремя футболистами, включая Кокорина. Кипрская пресса считает, что клуб проделал самую качественную работу среди всех местных команд. А Кокорину и вовсе пророчат звание новой звезды чемпионата.

Портал balla.com.cy отмечает грамотные действия руководителей «Ариса», в том числе и в вопросе с переходом Александра.

«Переезд игрока из итальянской лиги в чемпионат Кипра — не самое привычное дело. Но «Арис» сделал это, заполучив нападающего Александра Кокорина. Российский футболист, несомненно, станет новой звездой нашей лиги. К тому же он в очень хорошем возрасте (31 год. – Прим. «Чемпионата»). «Арис» ничего не отдал за игрока, поскольку тот перешёл на правах аренды. Более того, часть зарплаты Кокорина выплатит «Фиорентина».

В прошлом команды тратили немало денег, чтобы заполучить Александра. «Анжи» и «Динамо» платили за него по € 19 млн, «Фиорентина» — € 4,5 млн, «Зенит» — € 2 млн. То есть все они в сумме выложили за игрока почти € 45 млн». Можно сказать, что «Арис» проделал самую качественную работу среди всех клубов Кипра в последние дни трансферного окна. Команда приобрела сразу трёх хороших футболистов («Арис» арендовал у «Вероны» 27-летнего польского нападающего Мариуша Стемпиньского. Кроме того, состав клуба пополнил 22-летний фланговый защитник Эрик Боакие, он перешёл в статусе свободного агента. — Прим. «Чемпионата»), так что теперь в распоряжении тренера Шпилевского отличный состав. Он обязан этим воспользоваться. По всей видимости, руководство хочет, чтобы клуб выступил ещё лучше, чем в прошлом сезоне, а тогда команда заняла четвёртое место».

Sport-fm.com.cy и вовсе считает, что переход Кокорина — чуть ли не лучший для «Ариса» за последние несколько лет.

«За несколько часов до дедлайна «Арис» совершил, возможно, свой лучший трансфер последних лет. В команде появился российский нападающий Александр Кокорин. Для тех, кто не знаком с 31-летним нападающим, скажем, что на его счету 99 голов и 44 ассиста в 334 матчах. Бóльшую часть карьеры он провёл в российских командах, лучше всего себя проявил в «Динамо» и «Зените». Помимо этого, поиграл за «Сочи» и «Спартак».

24sports.com.cy считает, что «Арис» активировал трансферную бомбу и называет переход одним из самых громких в летнее окно.

«Российский нападающий Александр Кокорин проведёт ближайший сезон на Кипре. «Арис» активировал трансферную бомбу, согласовав условия сделки с «Фиорентиной». Это очень качественное пополнение для клуба из Лимасола, которое укрепит его атакующую линию. В особом представлении Кокорин не нуждается. На его счету почти 50 матчей в составе сборной России, он сделал себя имя в «Зените» и «Динамо».

«Фиорентина» заплатила за его трансфер € 4,5 млн, но там Александр не смог получить место в стартовом составе. «Арис» даёт ему возможность перезапустить карьеру. Клуб приобретает яркого футболиста, способного сыграть важную роль в передней линии. Несомненно, это один из самых громких переходов лета».

Goal.com.sy делает акцент на опыте Кокорина и называет его одним из самых известных игроков, уехавших на Кипр.

«Кокорин считается одним из самых известных футболистов, переехавших на Кипр. Его арендовали у «Фиорентины», ранее он выступал за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». При этом на его счету более 40 матчей за сборную России. Возможно, большой опыт Кокорина поможет «Арису» в реализации поставленных целей».