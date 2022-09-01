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41 минуту назад

«Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна

Чемпионат.comиещё 5

«Динамо» согласовало с «Челси» трансфер Арсена Захаряна и условия оплаты перехода. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Динамо» устно согласилось с условиями «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта. По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счёт московского клуба переведут деньги.

«Скорее всего, до зимы», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что условием отзаявки Арсена из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы работали над её формулой.

Захарян оказался в структуре «Динамо» в конце 2016 года. В 53 матчах за основную команду полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
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