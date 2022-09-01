Роналду может перейти в турецкий клуб

По сведениям источника, футболист уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом. Присоединиться к клубу форварда уговорил его соотечественник Жорже Жезуш, который тренирует "Фенербахче". Стоит отметить, что турецкий клуб, также как и "МЮ", сыграет в Лиге Европы. Трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября.