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42 минуты назад

Игрока «Твери», оскорбивший арбитра в матче с блогерами, получил дисквалификацию

Советский спорт

КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Твери» Камиля Закирова, оскорбившего главного арбитра матча против «2DROTS» Владимира Сельдякова.

Игрок «Твери» дисквалифицирован за оскорбление судьи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации пресс-службы РФС, срок дисквалификации составит две игры.

Напомним, встреча завершилась победой команды блогеров со счетом 1:0.

После встречи Закиров подошел к судье и позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в его сторону. Снимавший инцидент на видео болельщик поинтересовался у игрока, что случилось. Вместо ответа футболист выбил смартфон из рук поклонника.

Футбол,Камиль Закиров,Владимир Сельдяков,
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